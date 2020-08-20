Председатель организационного комитета детского "Евровидения" Ярослав Лодыгин рассказал, при каких условиях Максим Ткачук мог бы принять участие в песенном конкурсе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Pavlovsky News.
Так, по словам Лодыгина, Ткачук не сможет принять участие в отборе по тем же причинам, что и MARUV год назад.
Лодыгин рассказал, что Максим Ткачук принимал участие в одном из песенных конкурсов, организованных на территории России, поэтому он не имеет права принимать участие в отборе от Украины.
Украинцам неожиданно объявили о новых выплатах: кто получит до 4 тысяч гривен
Нацбанку поставили условие, скандал с деньгами набирает обороты: "Отмена металлических гривен и возвращение к..."
Артур Пирожков показал повзрослевшую дочь: "От осинки не родятся..."
Ушел из жизни экс-министр культуры: что известно о трагедии
Юридический отдел организационного комитета вынес запрет на участие Максиму Ткачуку на основании открытых данных из интернета. На официальном сайте одного из песенных конкурсов, организованных государственной российской компанией "Россотрудничество", в списке участников значится Максим Ткачук. Таким образом, он не сможет принять участие в отборе.
Журналист отметил, что данная информация была получена из открытых источников, однако вполне может быть, что это была определенная манипуляция.
Лодыгин отметил, что в отношении Максима Ткачука проводится дополнительное расследование, чтобы получить официальное подтверждение участия Ткачука в мероприятии, организованном РФ, однако он уверен, что именно он принимал участие в конкурсе от "Россотрудничества".
Напомним, мальчика-сироту из Волыни затравили из-за песни и не пустили на "Евровидение": детали скандала.
Ранее Politeka сообщала, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст распахнула пиджак и взбудоражила смелые фантазии: "ты капитан!".
Также Politeka писала, что Скрипка высказался об украинских музыкантах, которые поют русскоязычные песни: "их нельзя называть...".