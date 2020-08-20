Председатель организационного комитета детского "Евровидения" Ярослав Лодыгин рассказал, при каких условиях Максим Ткачук мог бы принять участие в песенном конкурсе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Pavlovsky News.

Так, по словам Лодыгина, Ткачук не сможет принять участие в отборе по тем же причинам, что и MARUV год назад.

Лодыгин рассказал, что Максим Ткачук принимал участие в одном из песенных конкурсов, организованных на территории России, поэтому он не имеет права принимать участие в отборе от Украины.

Юридический отдел организационного комитета вынес запрет на участие Максиму Ткачуку на основании открытых данных из интернета. На официальном сайте одного из песенных конкурсов, организованных государственной российской компанией "Россотрудничество", в списке участников значится Максим Ткачук. Таким образом, он не сможет принять участие в отборе.

Журналист отметил, что данная информация была получена из открытых источников, однако вполне может быть, что это была определенная манипуляция.

Лодыгин отметил, что в отношении Максима Ткачука проводится дополнительное расследование, чтобы получить официальное подтверждение участия Ткачука в мероприятии, организованном РФ, однако он уверен, что именно он принимал участие в конкурсе от "Россотрудничества".

Напомним, мальчика-сироту из Волыни затравили из-за песни и не пустили на "Евровидение": детали скандала.

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст распахнула пиджак и взбудоражила смелые фантазии: "ты капитан!".

Также Politeka писала, что Скрипка высказался об украинских музыкантах, которые поют русскоязычные песни: "их нельзя называть...".