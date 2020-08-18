12-річного Максима Ткачука з Волині зняли з відбору на дитяче " Євробачення"



Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) відмовила йому на підставі підпункту " г " пункту 3.4 Положення про Національний відбір на участь у дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020.

Згідно з цим пунктом учасник Дитячого "Євробачення" відповідає вимогам Положення, якщо він не здійснював концертну діяльність або не виступав на будь-яких заходах в РФ, або окупованим РФ територіям України.



Бабуся Максима, Лариса Володимирівна, впевнена, що це політичне рішення НСТУ.

"Мені натякнули, що через пісню"Смуглянка". З телеканалу ніхто не набирав і нічого не пояснив. Я б хотіла у них запитати, щоб вони мені особисто сказали Чому. Дитина набрала понад 12 тисяч голосів, і понад 30 тисяч переглядів. Якщо правда, що через "Смуглянку", то я не знаю, тоді в нашій країні взагалі капець", - розповіла жінка виданню "Страна".

Варто відзначити, що на підтримку хлопця вже виступили нардепи від "Слуги народу" Олександр Дубинський і Максим Бужанський. Другий вже направив депутатський запит, з вимогою надати докази його порушення правил участі у відборі на пісенний конкурс.

У коментарі журналістам PavlovskyNEWS, член правління Національної громадської телерадіокомпанії України Ярослав Лодигін зазначив, що Максим раніше переміг в престижному конкурсі Stars of the Albion в Лондоні. А цей конкурс був організований російською компанією Росспівробітництво.

Нагадаємо, навесні 2020 року Максим виступив з піснею» Смуглянка "на конкурсі в Лондоні і отримав нагороди в трьох номінаціях, в соцмережах на хлопчика розкритикували і почали ображати за виконання цієї пісні, назвавши його"пропагандистом російського світу".

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