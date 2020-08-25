В аннексированном Крыму и на Донбассе утром, 24 августа были подняты государственные флаги Украины

Об этом информирует Politeka ссылаясь на информацию издания Радио Свобода.

Так, сообщается, что в Керчи одна из местных жительниц развернула украинский флаг и сделала фото, предварительно закрыв свое лицо. Женщина опасается мести со стороны российских оккупационных властей.

Также символика Украины появилась на въезде в Луганск и Сорокино (до 2016 года – Краснодон).

В издании пишут, что распространение украинской символики на неподконтрольной Киеву территории чревато большими рисками в связи с тем, что оккупационные власти жестко расправляются с любыми проявлениями украинского патриотизма. К примеру, за вывешивание украинского флага боевики "ЛДНР" могут поместить человека в СИЗО.

Politeka сообщала, что в Киеве, накануне Дня Государственного Флага Украины мэр Кличко поднял главный флаг страны. Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

«Для меня сегодня – действительно волнующее событие. Много времени и много усилий понадобилось, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины – один из главных символов государства», – сказал Кличко.

Пока в Киеве обсуждают концепцию переходного правосудия и возвращение ОРДЛО под свой контроль, в Донецке продолжают избавляться от всего украинского. Более чем красноречивые фото по этому поводу опубликовал пользователь Highlander Freeman на своей стрнице в Twitter. На кадрах – мужчина в спецодежде и каске на вышке сбивает украинские тризубы на барельефах на одном из зданий в городе.

"Центр Донецка, демонтируют символы Украины со зданий, а Украина им особый статус - с занесением в Конституцию ... И амнистию", – подписал публикацию топикстартер.

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