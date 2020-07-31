Решение обязать школьников ежедневно слушать гимн Украины может вызвать неожиданный эффект

Об этом у себя в Facebook заявил бывший народный депутат, политический аналитик Олесь Доний, передает Politeka.

Он сообщил, что во времена СССР, когда все пионеры в школах носили галстуки, то вначале это вызывало гордость, а затем - некое отторжение. И в старших классах эти галстуки после уроков снимали.

"Не из-за "антикоммунизма" – чтобы казаться старше", – объяснил Доний.

Однако, считает автор поста, этим у детей неозознанно формировалось "подпольное сознание".

По его мнению, существует опасность, что решением киевских властей, которое на первый взгляд выглятит очень патриотично, можно спровоцировать обратный эффект.

"В школе, в старших классах будут появляться "диссиденты". Не потому, что "антиукраинцы", а потому, что против навязывания", – объяснил свою точку зрения Олесь Доний.

Politeka сообщала, что по настоянию мэра Киева Виталия Кличко Киевский городской совет в четверг, 30 июля, принял решение, обязывающее столичных школьников перед началом занятий исполнять государственный гимн. За соответствующее решение в целом проголосовали 64 депутата.

Стоит отметить, что депутаты долго не могли принять решение об обязательном исполнении гимна даже в первом чтении - с первой и второй попытки не хватило голосов.

Однако Виталий Кличко смог надавить на депутатов и в конце концов они вынуждены были проголосовать за исполнение школьниками гимна и в первом чтении, и в целом.

В сети негативно восприняли такую новость. Украинцы заявили, для того, чтобы партиотизм в стране развивался, нужно создавать нормальные условия жизни в стране, чтобы детям хотелось в ней жить.

"Мда, хах, что бы мы гимн пели... какой к черту патриотизм. Кроме и так пресутствующей неприязни вы ничего не воспитаете. С нас хватит и Украинской истории и литературе, в которой кроме наших "козачков" никого нет", "Давайте уже назад по сёлам разъезжайтесь, Ваша тупизна уже границы разумности перешла все", "Внуки комиссаров и кухарок думают, что оторвались от совка. Боже, как можно быть такими примитивными и попадать в Раду", "А вы у детей спросили, хотят ли они свой день начинать так?", "Чтобы привить детям патриотизм нужно создавать такие условия в стране для людей, чтобы хотелось с гордостью петь тот гимн Украины! А не заставлять его петь детей перед каждым уроком!", - пишут в комментариях.

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