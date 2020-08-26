Семилетний Андрей спас свою сестру, у которой диагностировали рак костного мозга

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на издание Экспресс.

Сообщается, что мальчик стал донором костного мозга для своей младшей сестры, у которой врачи обнаружили лейкемию. По словам врачей, диагностировавших заболевание, донором для заболевшей Ани мог стать любой из ее сестер или братьев и сестер, а это – редкий случай.

"За мою практику это первый раз, когда каждый ребенок из семьи может быть донором. Максимальный шанс, что один ребенок подойдет другому - 25%", – заявил заведующий отделением трансплантации костного мозга Охматдета Александр Лисица.

Донором, после ряда исследований и анализов, выбрали семилетнего Андрея.

"Сыночек лежал в палате, играл в гаджеты, тем временем с одной его вены брали кровь, аппарат отсеивал стволовые клетки, остальные возвращал в другую его вену", – рассказала мама мальчика Наталья.

На 20-й день после операциии по пересадке девочке стволовых клеток, у нее появились первые лейкоциты, а это говорит о том, что новый костный мозг у ребенка заработал.

Не так давно Анечке исполнилось два года, после проведенной операции у нее, как и у Андрея, стала вторая негативная группа крови.

Politeka писала, что Минздрав бросил больного раком малыша во время эпидемии «уханьского» вируса. Уже второй год в Испании проходит лечение 6-летний украинец Дима Поковба, которому испанские врачи практически в долг пересадили костный мозг. Чиновники Министерства здравоохранения времен Ульяны Супрун отказались от своих обязательств оплатить госпиталю счет за операцию маленького украинца. Теперь Дима с мамой Людмилой находятся в эпицентре заражения в Испании. Они не выходят из маленькой комнаты уже 2 месяца, а продукты им приносит испанка, которая живет по соседству.

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