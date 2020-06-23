Бойцу ВСУ Владимиру Клундуку нужна огромная сумма, чтобы спасти свою маленькую дочь

Об этом в своем Facebook сообщил командир батальона 25-й бригады майор Эмиль Ишкулов, передает Politeka.net.

Так, дочери военнослужащего поставили страшный диагноз, и теперь ей необходима пересадка костного мозга, но операцию в Украине провести невозможно.

"Необходима помощь. 01.06.2020 года дочери нашего сослуживца Клундука Владимира Викторовича в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" был установлен диагноз: "Комбинированный рецидив острого лимфобластного лейкоза", пациентка имеет абсолютные показания к трансплантации костного мозга", - сообщил майор ВСУ.



По словам Ишкулова, малышка уже проходила стационарное лечение в отделении химиотерапии онкогематологических заболеваний с блоком интенсивной терапии (приняла 6 блоков химио терапии), вошла в ремиссию, то есть вошла в число онковыздоравливающих с поддержанием сухой химиотерапии.



Дочери бойца Владимира Клундука назначили операцию, но результаты генетического исследования костного мозга родителей Виктории и ее брата не подошли, поэтому маленькая девочка нуждается в другом доноре.

"Обстоятельства складываются таким образом, что операцию по трансплантации костного мозга Виктории возможно сделать только за рубежом с ориентировочной стоимостью Германия - 280 тысяч евро, Австрия - 400 тысяч, Испания - 180 тысяч, справка-расчет будет предоставлен ​​тогда, когда зарубежная клиника окончательно подтвердит возможность лечения Виктории в одной из этих клиник. По словам заведующей онкогематологии Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в г.. Киев времени для сбора средств и проведения трансплантации костного мозга у Виктории - максимум до 3,5 месяцев, шансы на выздоровление после трансплантации костного мозга - до 50%", - резюмировал командир батальона, в котором служит боец Владимир Клундук.



Напомним, Зеленского предупредили о назревающей катастрофе в ВСУ: «Процветает имитация».

Как сообщала Politeka, ветеран АТО рассказал о новом плевке в лицо украинским бойцам: «Больше унизить армию невозможно»

Также Politeka писала, что ВСУ ликвидировали главаря боевиков "ЛНР": месть за 49 наших воинов.