Украина может остаться без безвиза из-за усиления карантина до ноября
Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
Он отметил, что украинское правительство усилило карантин - было решено закрыть въезд для иностранцев, а также запретить работу ночных клубов, дискотек и развлекательных заведений во всех зонах: от "зеленой" до "красной".
"И если закрытие клубов и дискотек - это все же "плюс" во времена пандемии, то запрет въезда иностранцам, которых и так у нас в этом году практически нет, просто добьет транспортную отрасль Украины. Речь идет об авиаперевозках и международных пассажирских перевозках. А еще это минус инвестиции в нашу страну. То есть можем констатировать, что безвизу конец. Нас и так уже полгода не пускают в ЕС, а теперь тем более", - написал Смолий.
Также он сообщил, что из так называемого "коронавирусного фонда" на защиту врачей было выделено всего 1,5% средств.
"От всех 60 млрд грн, которые раздерибанили на "Большое строительство" Зеленского. Врачи, медучреждения - не получили нормального количества масок, респираторов, защитных костюмов, а больницы - аппараты ИВЛ, оборудование и тому подобное. А правительство на фоне этого не позволяет нормально функционировать авиаотрасли... Это уже не просто двойные стандарты, это глубокая яма, в которой оказалось наше государство", - заявил Смолий.
Напомним, карантин рекордно продлят, премьер Шмыгаль объявил о закрытии границ: "будет запрещено...".
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