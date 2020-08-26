Он отметил, что украинское правительство усилило карантин - было решено закрыть въезд для иностранцев, а также запретить работу ночных клубов, дискотек и развлекательных заведений во всех зонах: от "зеленой" до "красной".

"И если закрытие клубов и дискотек - это все же "плюс" во времена пандемии, то запрет въезда иностранцам, которых и так у нас в этом году практически нет, просто добьет транспортную отрасль Украины. Речь идет об авиаперевозках и международных пассажирских перевозках. А еще это минус инвестиции в нашу страну. То есть можем констатировать, что безвизу конец. Нас и так уже полгода не пускают в ЕС, а теперь тем более", - написал Смолий.

Также он сообщил, что из так называемого "коронавирусного фонда" на защиту врачей было выделено всего 1,5% средств.

"От всех 60 млрд грн, которые раздерибанили на "Большое строительство" Зеленского. Врачи, медучреждения - не получили нормального количества масок, респираторов, защитных костюмов, а больницы - аппараты ИВЛ, оборудование и тому подобное. А правительство на фоне этого не позволяет нормально функционировать авиаотрасли... Это уже не просто двойные стандарты, это глубокая яма, в которой оказалось наше государство", - заявил Смолий.