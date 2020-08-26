На Тернопільщині пройшла хресна хода, яку організували священники Московського патріархату

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис Ірини Сідорової в соцмережі.

Вона опублікувала відео, на якому можна побачити учасників хресної ходи, організованої УПЦ МП.

Люди вийшли з Кам'янця-Подільського на Хмельниччині та вирушили пішки до Почаївської лаври, що на Тернопільщині. Вони пройшли 210 кілометрів за попередні 7 днів.

"Поблизу Вишнівця зустріли хресний хід з Браїлова до Почаївської лаври. Чесно, вражає... Люди з малесенькими дітьми, з колясками, в спеку... Несуть важкі ікони, співають молитовні пісні... І кінця-краю цьому потоку людей не видно", - написала вона.

Жінка захопилася вірою і силою духу цих людей, однак в коментарях її підтримали далеко не всі.

Зокрема, користувачі соцмережі наголосили, що українців серед цих людей немає. Також дехто наголошував, що після такої ходи залишається багато сміття на дорогах.

"Де там українці? Це особи, що прямують до Московського патріархату фінансувати Московію на 7-му році війни. І так, в Україні карантин, але московським попам потрібні гроші", "Після їхнього "святого походу" вся дорога перетворюється в громадський туалет", - пишуть під відео.

Поблизу Вишнівця зустріли хресний хід з Браїлова до Почаївської лаври. Чесно, вражає.... Люди з малесенькими дітьми, з колясками, в жару.... несуть важкі ікони, співають молитовні пісні... і кінця-краю цьому потоку людей не видно! І не кажіть мені про конфесії, патріархати! Яка ВІРА в людей, яка неймовірна сила волі! І це все українці- незламний і нескорений народ, гідний глибокої шани й поваги! Gepostet von Irina Sidorova am Montag, 24. August 2020

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