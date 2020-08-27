14-летняя украинка нуждается в помощи для победы над страшной болезнью

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице "Зварич Вероника. Дать шанс на жизнь" в Facebook.

Маленькой Юле с Чернигова поставили страшный диагноз - прогрессирующий холестаз. Девочка нуждается в срочной пересадке печени.

Ее родные обратились в Центр метаболических заболеваний печени при Университетской клинике Сент-Люк в Брюсселе. Именно эта клиника первой в мире начала изучение этого заболевания.

В Клинике готовы принять девочку на лечение, однако оно стоит больших денег. Для поведения сложной операции и курса лечения необходимо оплатить 150 000 евро.

"Юлечка родилась вторым ребенком в нашей семье. На этот момент у нас уже был сын Сашенька, которому исполнилось тогда 10 лет. Всё было прекрасно. Дети росли любознательные и активные. Но беда пришла неожиданно. Внезапно, в возрасте 12 лет, заболел сын. Начались хождения по больницам, лечение не прекращалось, состояние прогрессивно ухудшалось. Спустя 2 года, в возрасте 4-х лет, заболела Юленька", - рассказала мама девочки.

Болезнь Юли для семьи стала вторым ударов за последнее время - в возрасте 18 лет умер их сын Саша.

"Было больно смотреть как дети, которых все окружающие называли живчиками, угасают прямо на глазах. Сначала лечились и в родном Чернигове, позднее нас направили в Киев. Лечение не давало результатов. Спустя 6 лет болезни, в возрасте 18 лет, ушел из жизни наш Саша... Очень страшно хоронить своего ребенка. С этого момента смыслом нашей жизни стала борьба за Юлечку", - отметила женщина.

На данный момент жизнь Юли зависит от капельниц. Без них она не сможет прожить и дня. Юлечка теперь сидит понемногу, но даже это короткое время дается ей очень тяжело и с сильными болями.

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