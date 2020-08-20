Іоанн Немеш бореться з онкологією вже шість років

В Україні оголошено збір допомоги онкохворому священнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Допомога Іоанну Немешу" в соцмережі.

Так, український священнослужитель з раком потребує термінової фінансової допомоги, щоб отримати шанс на одужання.

Батюшка Іоанн Немешин - настоятель храму великомученика Димитрія Солунського, який знаходиться в Одеській області. Священник з 2014 року бориться з раком. Він пережив вже цілих вісім операцій, 28 хімій, а також 28 курсів променевої терапії. За час хвороби батюшка дуже схуднув - на цілих 55 кг. Раніше він важив 90 кг, а зараз - 35, маючи 183 см зросту.

Останні вісім місяців священник перебуває вдома. В цей час у нього з'явилися дві пухлини на шиї, які потрібно терміново прибрати, також є метастази в легенях.

Для подальшого лікування батюшки необхідно провести імунну хіміотерапію препаратом "Кітруда", який є дуже дорогим. Одна ампула коштує 47 тис. грн, а для курсу треба вісім ампул, тобто близько 376 тис. грн.

"Просимо Вас не залишатися байдужими і по можливості надати протоієрею Іоанну посильну матеріальну допомогу. Батюшка передає слова подяки всім, хто допомагає і турбується про нього. Господи, віддай сторицею кожному, хто молиться і допомагає Отцю Іоанну! Будьте збережені Богом!", - йдеться в повідомленні.

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