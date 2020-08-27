Что нужно знать студентам

Раскрыты новые правила для студентов в связи с продлением карантина

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба МОЗ.

Так, министерство опубликовало карантинные правила в вузах и общежитиях на время вирусной эпидемии.

Теперь руководству медицинских вузов в Украине рекомендуется максимально сократить занятия студентов-медиков в больницах, а также отказаться от лекций и практических занятий в медучреждениях, где врачи спасают пациентов, зараженных вирусом.

МОЗ хочет, чтобы перед занятиями преподаватели опрос среди студентов о самочувствии. Если будет зафиксирован случай заражения, то вся группа уйдет на самоизоляцию.

Для безопасности студентов занятия должны проходить в одной аудитории в течение дня, а передвигаться по учреждениям без масков или респираторов будет запрещено.

После каждого занятия помещения должны проветривать не менее 10 минут, а по завершению учебного дня - дезинфицировать все поверхности.

Также студентам в общежитии рекомендуют передвигаться в средствах защиты, кроме личных комнат. Дезинфекцию и влажную уборку нужно проводить через каждые 3-4 часа, а людей с температурой выше 37,2 - изолировать до получения рекомендаций от врачей.

Руководство общежитий должно обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, а запас средств средств индивидуальной защиты должен быть рассчитан на пять дней.

Ранее мы рассказывали о продлении карантина в Украине до 1 ноября 2020 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в рамках продления карантина Украина закроет границы для иностранцев до конца сентября.

Также будет запрещена работа ночных клубов и развлекательных заведений. Это касается и массовых мероприятий в Умани на еврейский Новый год.

Подытоживая, премьер-министр на заседании заявил, что в отдельных случаях разрешение на въезд на территорию Украины сможет предоставлять глава ГПСУ.

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