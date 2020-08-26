Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о важности соблюдения противоэпидемических ограничений

Об этом зашла речь на встрече главы государства с представителями иудейских религиозных организаций Украины. Речь о традиционном праздновании Рош га-Шана в Умани, на которое ежегодно собираются десятки тысяч людей со всей планеты (только из Израиля приезжих порядка восьми тысяч). В этом году от масштабного празднества придется отказаться, говорится в сообщении Офиса президента, передает Politeka.net.

"Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош га-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах», - подчеркнул Зеленский, добавив что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения... Но у нас сложная ситуация», - пояснил президент.

Глава государства попросил представителей иудейских религиозных организаций обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош га-Шана в этом году.

Ранее мы сообщали, глава Кабмина Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с Зеленским 25 августа заявил о намерении правительства продлить карантин до 1 ноября. В последнее время в Украине ежедневно фиксируется более тысячи новых случаев заражения китайским вирусом, что вызывает обеспокоенность у руководства страны. К примеру, по состоянию на утро 26 августа - таковых 1670 случаев.

Президент согласился со Шмыгалем, уточнив, что карантин должен оставаться адаптивным (то есть не таким жестким). В частности, во многом из-за малого и среднего бизнеса, которому нужно суметь подстроиться под новые правила.

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