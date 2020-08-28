Маленькой украинке, которая страдает от онкологии, нужна срочная финансовая помощь
Об этом сообщает интернет-портал "LMN".
У малышки начало затекать личико, после этого родители повели ее к врачу. В итоге медики поставили девочке жуткий диагноз - саркома Юинга, опухоль мозга в височной области.
По словам мамы девочки, волонтеры уже договорились о ее лечении в Испании.
"Викторию оперировали, прошли три блока химиотерапии. Волонтеры договорились о лечении в клинике Мадрида. Нужно пройти облучение, протонную терапию. Переслали на счет клиники 45 тысяч евро. Нужно еще 102 781 евро", - рассказала ее мама.
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Финансовая ситуация в семье девочки не позволяет собрать нужную сумму - мама работает медсестрой в детском отделении больницы, папа ездит на заработки.
Чтобы спасти своего ребенка, они обратились за помощью к неравнодушным:
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