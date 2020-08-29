Популярная певица Анастасия Приходько призналась, как участие в Евровидении от РФ повлияло на ее жизнь

Об этом пишут РИА Новости.

Как известно, Анастасия Приходько выступала на Евровидении в 2009 году и представляла на конкурсе Россию.

Но это выступление серьезно отразилось на жизни певицы, поскольку после песенного конкурса Анастасии Приходько устроили настоящую травлю.

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это», — пожаловалась звезда.

В 2009 году Анастасия Приходько должна была представлять Украину, но ее дисквалифицировали, и тогда ей поступило предложение от России.

Певица не сомневается, что «дисквалифицировали ее украинцы, при той власти, которая была», а сам песенный конкурс был нечестным, и бывший глава государства Виктор Ющенко ничего не мог сделать.

Из-за травли Анастасии Приходько пришлось покинуть родину и несколько лет она занималась музыкальной карьерой в России.

Ранее Анастасия Приходько дала совет украинцам, которые хотят помириться с Россией.

Украинская певица не сомневается, что над президентом РФ должен пройти суд, который вынесет ему справедливый приговор и добавила, что изолировала бы тех россиян, которые причинили боль Украине.

" Поэтому я хочу, чтобы каждый солдат, который сейчас на фронте, вернулся живым. Хочу, чтобы Путина по всем законам судили в Гааге. Хочу, чтобы он ответил за все то горе, которое причинил всему миру. А те люди, которые не хотят идти против Кремля, они его поддерживают. Значит, нам не о чем с ними вести диалог", - откровенно рассказывала Приходько.

Напомним, Приходько ушла из музыки в прокуроры и нарвалась на гнев украинцев.

А еще Politeka писала, что звезды Анастасии Приходько больше нет, появилось тревожное обращение.

Также Politeka сообщала, что Приходько раскрыла семейную тайну и заговорила не о муже.