Популярная певица Анастасия Приходько призналась, как участие в Евровидении от РФ повлияло на ее жизнь
Об этом пишут РИА Новости.
Как известно, Анастасия Приходько выступала на Евровидении в 2009 году и представляла на конкурсе Россию.
Но это выступление серьезно отразилось на жизни певицы, поскольку после песенного конкурса Анастасии Приходько устроили настоящую травлю.
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«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это», — пожаловалась звезда.
В 2009 году Анастасия Приходько должна была представлять Украину, но ее дисквалифицировали, и тогда ей поступило предложение от России.
Певица не сомневается, что «дисквалифицировали ее украинцы, при той власти, которая была», а сам песенный конкурс был нечестным, и бывший глава государства Виктор Ющенко ничего не мог сделать.
Из-за травли Анастасии Приходько пришлось покинуть родину и несколько лет она занималась музыкальной карьерой в России.
Ранее Анастасия Приходько дала совет украинцам, которые хотят помириться с Россией.
Украинская певица не сомневается, что над президентом РФ должен пройти суд, который вынесет ему справедливый приговор и добавила, что изолировала бы тех россиян, которые причинили боль Украине.
" Поэтому я хочу, чтобы каждый солдат, который сейчас на фронте, вернулся живым. Хочу, чтобы Путина по всем законам судили в Гааге. Хочу, чтобы он ответил за все то горе, которое причинил всему миру. А те люди, которые не хотят идти против Кремля, они его поддерживают. Значит, нам не о чем с ними вести диалог", - откровенно рассказывала Приходько.
Напомним, Приходько ушла из музыки в прокуроры и нарвалась на гнев украинцев.
А еще Politeka писала, что звезды Анастасии Приходько больше нет, появилось тревожное обращение.
Также Politeka сообщала, что Приходько раскрыла семейную тайну и заговорила не о муже.