Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинцы не будут сидеть дома, в случае второй волны пандемии

По его словам, у государства нет ресурсов, чтобы посадить всех по домам и выплачивать пособие. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время в таком случае экономика Украины полностью остановится. Поэтому в Украине будут пытаться держать все открытым, чтобы люди смогли ходить на работу и получать деньги.

"Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и в Украине нет таких ресурсов, чтобы просто всех посадить дома и платить пособие", – пояснил Арахамия.

По его словам, нужно, чтобы бизнес работал в обычном режиме. Однако при этом украинцы обязательно должны носить с собой маски, часто дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.

"Мы будем пытаться максимально иметь все открытое, чтобы бизнес работал так, как он работает. Ужесточение будет возможно в правилах - маски, дистанция, дезинфекторы, - но при этом все должно работать, чтобы генерировался ВВП", - сказал депутат.

Также ранее сообщалось, что Давиду Арахамии пришлось в одиночку "отдуваться" за президента Украины Владимира Зеленского в родном для себя Николаеве. В частности, во время встречи с жителями Николаева Арахамию ждал ряд неудобных вопросов.

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