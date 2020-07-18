Незважаючи на карантинні заборони Давид Арахамія та інші Слуги народу відправилися в нічний клуб, щоб влаштувати вечірку

Відповідні кадри оприлюднив у телеграм-каналі журналіст Максим Назаров, передає Politeka.net.(Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Арахамію без маски в компанії інших нардепів помітили танцюючим в одному зі столичних нічних клубів. Таким чином вони відзначали «річний відпустку». При цьому ніхто з них не дотримував дистанцію і не використовував засоби індивідуального захисту.

"Дуже радий за наших щасливих, а головне, вільних від роботи депутатів. У відпустку вчора йшли в супроводі "чорного бумера" . Давидові Арахамії за вишиванку окремий залік", — написав журналіст.

Раніше ми писали, в Києві за недотримання правил карантину закрили 7 розважальних закладів. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Так, Кличко розповів, що в Києві перевірили півтори тисячі закладів на предмет дотримання стандартів роботи в умовах обмежувальних карантинних заходів.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін продовжив адаптивний карантин у Києві до 31 липня, і найближчим часом послаблювати обмеження у столиці не планують. Головний санітарний лікар столиці Олег Рубан заявив, що з-за високих показників захворюваності протиепідемічні заходи не будуть знімати ще довгий час. За його підрахунками, карантин може тривати півтора року.

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