В Европе ученика могут отстранить от занятий в школе за отсутствие защитной маски во время пандемии коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Факты".

Как известно, многие страны Европы с начала учебного года, 1 сентября, внедряют в школах строгие карантинные ограничения.

В частности, в Германии ввели обучение по сменам и обязательное ношение масок, а в отдельных районах страны тех, кто будет пренебрегать этими правилами, могут даже исключить из школы.

Самые строгие меры введены на территории земли Северный Рейн - Вестфалия. В этой местности больных COVID-19 зафиксировано больше, чем в других регионах Германии. Здесь на уроках и во время перерыва ношение масок, начиная с 5-го класса, будет обязательным. Снять маску в школе смогут только учителя - на короткое время, когда обращаются к классу, стоя у доски. При этом учеников к доске вызывать не будут, они будут отвечать исключительно с места.

На входах в учебные заведения будет проводится обязательная дезинфекция рук. В коридорах на полу будут отметки, по которым можно будет определить направление движения. Движение должно осуществляться строго в одностороннем порядке. Учеников, которые не будут носить маски, намерены исключать из школ.

Подобные меры безопасности также внедряются в школах Франции, Великобритании, Испании и т.д. В учебных заведениях будут проводить дезинфекцию, учеников обяжут регулярно мыть руки, а занятия в школах разбиваются на смены.

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