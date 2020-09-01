Журналистка Татьяна Мартынова рассказала, как живет Беларусь при Александре Лукашенко

Как передает Politeka.net, свой комментарий о ситуации в стране она дала в эфире передачи "Право на владу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, ничего хорошего в Беларуси нет, а сама страна зависит от РФ.

"У нас все принадлежит Саше Лукашенко. Все, что вы говорите, это показывают по телевизору. Это параллельная реальность. А мы, белорусы, живем в другой стране. Те, кто работает, выстраивает бизнес. До сих пор кому-то непонятно что в Беларуси всегда была рентная экономика, что Беларусь всегда удерживала Россия и подбрасывала постоянно Лукашенко денег на жизнь? Что все наши сохранившиеся предприятия — это убыточная история", - заявила журналистка.

Также она отметила, что хваленые дороги, отсутствие взяток и уровень жизни населения не такие, как принято считать.

"У нас почти 30% населения – сейчас уже больше, но в момент, когда еще "не началось" – люди, которые живут на доход в 300 рублей, это в районе 100 долларов. Конечно, если есть огород, картошка, дети помогают", - сообщила Мартынова.

"Взятки, на которые жалуются украинцы, следует умножить на 8, а то и на 10, тогда получите то, что мы, родители оплачиваем в бесплатных школах".

Ранее мы сообщали, что украинский журналист Павел Казарин резко высказался об Александре Лукашенко на фоне протестов в Беларуси.

По его словам, режим Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, в любом случае ждет крах. Этот сценарий неизбежен, независимо от того, сумеют ли победить протестующие против нынешней власти белорусы.

Напомним, Лукашенко пошел на жесткие меры, войска уже перебросили на границу.

Как сообщала Politeka, Лукашенко придумал, как отомстить неугодным белорусам: "В духе 1937-го года".

Также Politeka писала, что российские пропагандисты выпустили эпичный ролик о "воине света" Лукашенко.