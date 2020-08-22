Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил принять жесткие меры для защиты страны
Слова главы республики передает издание "Белта".
Лукашенко уверен, что его оппоненты делают все возможное, для того чтобы ослабить страну, а угроза идет от НАТО.
"Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - заявил он.
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Также Лукашенко считает, что история в Беларуси напоминает "цветные революции".
В связи с таким предположение, Лукашенко поручил министру обороны Беларуси "принять жесткие меры по защите территориальной целостности нашей страны".
Напомним, экономист и политический эксперт Юрий Атаманюк озвучил мнение, что Александр Лукашенко должен быть готов к сценарию, при котором ему придется мирно передать власть в Беларуси.
По словам Атаманюка, официальный Киев должен встать на сторону простых белорусов, которые вышли на массовые протесты.
Также мы сообщали, что бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил, что в Беларуси возможен сценарий военной эскалации со стороны России в том случае, если Владимир Путин введет войска для установления контроля в стране. Он добавил, что начало военной эскалации в Беларуси – вопрос времени, Кремль может готовить масштабное вторжение.
Напомним, Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко.
Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".
Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.