Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил принять жесткие меры для защиты страны

Слова главы республики передает издание "Белта".

Лукашенко уверен, что его оппоненты делают все возможное, для того чтобы ослабить страну, а угроза идет от НАТО.

"Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - заявил он.

Также Лукашенко считает, что история в Беларуси напоминает "цветные революции".

В связи с таким предположение, Лукашенко поручил министру обороны Беларуси "принять жесткие меры по защите территориальной целостности нашей страны".

Напомним, экономист и политический эксперт Юрий Атаманюк озвучил мнение, что Александр Лукашенко должен быть готов к сценарию, при котором ему придется мирно передать власть в Беларуси.

По словам Атаманюка, официальный Киев должен встать на сторону простых белорусов, которые вышли на массовые протесты.

Также мы сообщали, что бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил, что в Беларуси возможен сценарий военной эскалации со стороны России в том случае, если Владимир Путин введет войска для установления контроля в стране. Он добавил, что начало военной эскалации в Беларуси – вопрос времени, Кремль может готовить масштабное вторжение.

Напомним, Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко.

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.