Ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев назвал самый большой страх украинских защитников

По его словам, самый большой страх воинов - попасть в плен. Он отметил, что его миновал этот опыт, впрочем он постоянно готовил себя к тому, что должен будет погибнуть в случае угрозы захвата оккупантами.

Об этом он рассказал в интервью для "4 канала".

"Мы ничего не боялись больше, чем попасть в плен. У меня есть товарищ, он попал в плен еще в начале войны. Но он был местный, и ему как-то удалось договориться с этими чуваками. Его взяли именно "сепары", не россияне. Ему удалось их убедить, что он на их стороне, сейчас просто съездит домой, какие-то дела уладит и к ним. И он убежал. Он рассказывал, что ребята, которые были рядом с ним в подвале, что они там уже очень долго сидели. Их ежедневно избивали, пытали. Ребята жрали бетон, лишь бы сдохнуть, лишь бы не терпеть пыток дальше", – вспоминает защитник.

По словам Ананьева, много его знакомых пережили плен и после него уже морально были не способны служить. К тому же, многие возвращались с инвалидностью.

"У многих была граната с собой для себя. Я обрезал себе в этой гранате один усик, там кольцо держится на двух усиках металлических, чтобы было легче его отогнуть и вытащить, даже если будешь ранен", – рассказал ветеран о личных переживаниях по поводу вероятного попадания в плен.

"Я отдавал себе отчет в том, что, когда случится такая ситуация, у меня могут появиться мысли типа – а вот может меня не убьют? Вот есть же ребята возвращаются. Чтобы у меня точно таких мыслей не появилось, я понимал, что надо сделать что-то, чтобы у меня этого варианта не было. Тогда в этот период как раз мужчине, у которого был герб набит на руке, ему отрезали руку. Я подумал, что нужно, видимо, тоже себе что-то такое набить, чтобы я точно знал, что за эту татуировку мне будет больно", – добавил Ананьев.

Напомним, ветеран АТО поделился болезненными воспоминаниями о боях на Донбассе.

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