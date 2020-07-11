Украина потеряла ещё одного своего защитника на Донбассе – погиб 31-летний военнослужащий из львовской бригады
Печальное известие сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает Politeka.net.
Сообщается, что младший лейтенант Тарас Матвеев получил смертельное ранение во время вражеского обстрела вблизи Троицкого Луганской области, в пятницу 10 июля.
Украинцев заставят вернуть деньги, в Кабмине сделали срочное заявление о выплатах: что нужно знать
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
Вера Брежнева вышла в свет в безумном наряде "радужной рыбы": "В Египте на тебя бы молились"
Сокрушительный удар доллара, срочное заявление Минобразования и новый запрет – главное за ночь
Погибший служил в двадцать четвёртой отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила. До война он занимался журналистикой, а также был депутатом Жидачевской райсовета.
Тем временем военный комиссар Львовщины Александр Тищенко на своей странице в Facebook прокомментировал утрату.
"Молодой офицер, у которого вся жизнь была впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно уносит жизни лучших сынов Украины", - написал он.
Ранее мы сообщали об еще одной потере в зоне ООС на Донбассе.
Как стало известно, от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.
Сержант Виталий Носкевич погиб, в районе Красногоровки Донецкой области.
«Воина настигла пуля снайпера. Виталию было 35 лет. Он уроженец Коломыи Ивано-Франковской области», — сообщается в публикации.
Также в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский боец из Черноморска Андрей Батин.
Напомним, ВСУ готовятся к масштабному нападению РФ, заявление командующего: "Придется отвечать".
Как сообщала Politeka, ВСУ феерически разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.
Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.