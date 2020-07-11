Украина потеряла ещё одного своего защитника на Донбассе – погиб 31-летний военнослужащий из львовской бригады

Печальное известие сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает Politeka.net.

Сообщается, что младший лейтенант Тарас Матвеев получил смертельное ранение во время вражеского обстрела вблизи Троицкого Луганской области, в пятницу 10 июля.

Погибший служил в двадцать четвёртой отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила. До война он занимался журналистикой, а также был депутатом Жидачевской райсовета.

Тем временем военный комиссар Львовщины Александр Тищенко на своей странице в Facebook прокомментировал утрату.

"Молодой офицер, у которого вся жизнь была впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно уносит жизни лучших сынов Украины", - написал он.

Ранее мы сообщали об еще одной потере в зоне ООС на Донбассе.

Как стало известно, от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.

Сержант Виталий Носкевич погиб, в районе Красногоровки Донецкой области.

«Воина настигла пуля снайпера. Виталию было 35 лет. Он уроженец Коломыи Ивано-Франковской области», — сообщается в публикации.

Также в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский боец из Черноморска Андрей Батин.

Напомним, ВСУ готовятся к масштабному нападению РФ, заявление командующего: "Придется отвечать".

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