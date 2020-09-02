Украинская писательница Лариса Ницой обратилась к школьникам и студентам в связи с началом учебного года

В своем призыве она напомнила о важности украинского языка, призвав не использовать российский язык при общении.

Обращение к молодому поколению она оставила на личной странице в сети Facebook.

Она напомнила, что российский язык будет везде, куда бы они не пошли: в маршрутке, в магазине, в кафе и учебных заведениях. Но не стоит уподобляться русскоязычным украинцам, лучше просить их говорить на украинском языке.

"И снова сентябрь. И снова вы съехались в города и городки на учебу, а города и городки встретили вас на русском языке. Русский будет везде: в маршрутке, в магазине, в кафе и даже в вашем учебном заведении. Не переходите на русский! И просите всех с вами говорить на украинском", - предупредила Ницой.

Она также напомнила, что в Конституции и Законе о языке сказано, что язык является средством создания государства, поэтому стоит забыть о русском языке и использовать украинский.

"То есть, на каком языке разговариваешь - ту страну в тот момент вокруг себя и строишь. Слова - это кирпичики. А вы - строители. Разговаривайте на украинском! Не будьте равнодушными! Будьте устойчивыми к московскому влиянию! Разговаривая на украинском-стройте не какую-то непонятную "страну", не колонию РФ, а страну - Украину!", - призвала писательница.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой резко оценила слова Зеленского об окончании сражения на Донбассе.