Бывший нардеп Олег Барна нарвался на возмущение со стороны ветеранов АТО из-за участия в Марше защитников Украины
Так, в День Независимости Украины Барна пришел на Марш защитников в военной форме и с множеством наград, что вызвало ряд вопросов со стороны ветеранов.
У бывшего народного избранника поинтересовались, где и когда он принимал участие в боевых действиях на Донбассе, на что он не смог дать внятного ответа.
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Такой случай не остался без внимания пользователей сети, которые не подбирали выражений критикуя бывшего нардепа.
Напомним, марш защитников Украины объединил более 70 тысяч человек: "проявление воли нации к борьбе и доблести".
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