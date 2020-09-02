Бывший нардеп Олег Барна нарвался на возмущение со стороны ветеранов АТО из-за участия в Марше защитников Украины

Так, в День Независимости Украины Барна пришел на Марш защитников в военной форме и с множеством наград, что вызвало ряд вопросов со стороны ветеранов.

У бывшего народного избранника поинтересовались, где и когда он принимал участие в боевых действиях на Донбассе, на что он не смог дать внятного ответа.

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Такой случай не остался без внимания пользователей сети, которые не подбирали выражений критикуя бывшего нардепа.

"Все эти "воины" в раде одинаковые. Противно даже смотреть на этого "защитника ". За деньги можно купить всё, кроме чести и совести", "Он хочет быть героем? Ещё не поздно это доказать и получить медаль за отвагу на поле битвы, отправить в штрафбат за подделку документов и пусть станет настоящим воином защищая Украину", "Разве он один? Этот ордена, а вторые удостоверение в кармане носят, на Донбасс его", "И что делать с такими?", "
 

Напомним, марш защитников Украины объединил более 70 тысяч человек: "проявление воли нации к борьбе и доблести".

Ранее Politeka писала, что легендарная бригада вернулась после 7 месяцев боев на Донбассе, кадры: "потеряли 9 бойцов".

Также Politeka сообщала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о герое.

 