Бывший нардеп Олег Барна нарвался на возмущение со стороны ветеранов АТО из-за участия в Марше защитников Украины

Так, в День Независимости Украины Барна пришел на Марш защитников в военной форме и с множеством наград, что вызвало ряд вопросов со стороны ветеранов.

У бывшего народного избранника поинтересовались, где и когда он принимал участие в боевых действиях на Донбассе, на что он не смог дать внятного ответа.

Такой случай не остался без внимания пользователей сети, которые не подбирали выражений критикуя бывшего нардепа.