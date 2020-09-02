Украинке нужна помощь для победы над раком
Как передает Politeka.net, об этом сообщила ее мама Виталина Козачок на своей странице в Facebook.
"Слова, которые были сказаны вошли прямо в сердце. Ваш ребенок будет здоровым!!! Нет метазтас ни в легких ни в костном мозге, все чисто. Мы ее вылечим!!! 85% процентов это очень хороший результат. Я благодарю Бога, что он слышит наши молитвы, и дает врачам делать свое дело", - едва сдерживала эмоции мама Леры.
Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло": "Обалдеть! Реально похожа"
Аномально исхудавшая звезда фильмов "Квартал 95" потрясла нелепым видом: "В шлепках на носки и..."
Грустный сын Жанны Фриске и Шепелева не оставил никого равнодушным: "Очень потухший взгляд и..."
Кристина Асмус в постели впечатлила размером своих малинок: "Как же тоскует по Гарику"
Для операции девочке надо собрат 82 тысячи евро, но для ее семьи эта сумма является неподъемной, поэтому она вынуждена просить помощи у украинцев.
"Не проходите мимо нас, помогите нам. Помогите прошу вас от чистого сердца, что Лерочка заслуживает после такой трудной дороги которую мы прошли жить!!!!", - добавила мама девочки.
Ранее мы сообщали, что в сети проводят сбор денег для Ирины Бойко. Днепрянка сама воспитывает 12-летнего сына и ухаживает за своей старенькой матерью. Недавно Ирине поставили страшный диагноз - меланома головного мозга.
Напомним, украинского священника поедает рак, людей просят о помощи.
Ранее Politeka писала, что экс-жена Виктора Павлика рассказала, как пережила потерю сына: "я плакала, стонала, но...".