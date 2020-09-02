Украинке нужна помощь для победы над раком

Как передает Politeka.net, об этом сообщила ее мама Виталина Козачок на своей странице в Facebook.

У шестилетней Леры диагностировали агрессивную форму рака — саркому Юинга.

Опухоль быстро развивается, но врачи дали ей хорошие шансы на выздоровление.

"Слова, которые были сказаны вошли прямо в сердце. Ваш ребенок будет здоровым!!! Нет метазтас ни в легких ни в костном мозге, все чисто. Мы ее вылечим!!! 85% процентов это очень хороший результат. Я благодарю Бога, что он слышит наши молитвы, и дает врачам делать свое дело", - едва сдерживала эмоции мама Леры.

Для операции девочке надо собрат 82 тысячи евро, но для ее семьи эта сумма является неподъемной, поэтому она вынуждена просить помощи у украинцев.

"Не проходите мимо нас, помогите нам. Помогите прошу вас от чистого сердца, что Лерочка заслуживает после такой трудной дороги которую мы прошли жить!!!!", - добавила мама девочки.

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