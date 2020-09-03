4-летний украинец нуждается в помощи неравнодушных в лечении
Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете телеканала "НТА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу донца)
Еще полгода назад Максиму Федашу врачи поставили страшный диагноз — опухоль головного мозга четвертой стадии с метастазами в костном мозге.
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За это время мальчик пережил долгий процесс установления диагноза и шесть курсов химиотерапии.
Украинские медики не смогли удалить злокачественную опухоль с помощью хирургического вмешательств и родные Максима обратили за помощью к испанским врачам.
"Провели консультацию с клиникой в Барселоне и они готовы нас принять" - рассказал отец мальчика.
Лечение обойдется семье Максима почти в 207 тысяч евро. Эту сумму им необходимо собрать до 14 сентября. На данный момент удалось собрать лишь 30 тысяч евро.
Ранее мы сообщали, что в Днепре просят о помощи для детяй-сирот, которые уже месяц живут в больнице.
Три девочки и два мальчика, проживают в городской больнице №9 уже пять месяцев подряд. Дети понятия не имеют, сколько им еще придется жить в закрытом помещении, они лишены привычной детской жизни и общения со сверстниками.
При этом государство пока что никак не может им помочь, поскольку суд еще не определил их дальнейшее место пребывания.
Напомним, украинского священника поедает рак, людей просят о помощи.
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