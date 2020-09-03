4-летний украинец нуждается в помощи неравнодушных в лечении

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете телеканала "НТА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу донца)

Еще полгода назад  Максиму Федашу врачи поставили страшный диагноз — опухоль головного мозга четвертой стадии с метастазами в костном мозге.

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За это время мальчик пережил долгий процесс установления диагноза и шесть курсов химиотерапии.

Украинские медики не смогли удалить злокачественную опухоль с помощью хирургического вмешательств и родные Максима обратили за помощью к испанским врачам.

"Провели консультацию с клиникой в Барселоне и они готовы нас принять" - рассказал отец мальчика.

Лечение обойдется семье Максима почти в 207 тысяч евро. Эту сумму им необходимо собрать до 14 сентября. На данный момент удалось собрать лишь 30 тысяч евро.

"В эту сумму входит две химотерапии, операция и три трансплантации костного мозга, которые очень нужны Максиму" - рассказала мама мальчика, и обратилась за помощью к неравнодушным украинцам.

4-річний Максимко уже пів року бореться з раком головного мозку четвертої стадії! Сім’я хлопчика потребує допомоги небайдужих у лікуванні

🙏Чотирирічний Максимко уже пів року бореться з раком головного мозку четвертої стадії! Сім’я хлопчика потребує допомоги небайдужих у лікуванні. ‼РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ: ПРИВАТБАНК 4731 1856 1970 6614 ФЕДАШ ГАЛИНА (МАМА) ‼

Gepostet von Телеканал НТА am Dienstag, 1. September 2020

Ранее мы сообщали, что в Днепре просят о помощи для детяй-сирот, которые уже месяц живут в больнице.

Три девочки и два мальчика, проживают в городской больнице №9 уже пять месяцев подряд. Дети понятия не имеют, сколько им еще придется жить в закрытом помещении, они лишены привычной детской жизни и общения со сверстниками.

При этом государство пока что никак не может им помочь, поскольку суд еще не определил их дальнейшее место пребывания.


 