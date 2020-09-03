4-летний украинец нуждается в помощи неравнодушных в лечении

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете телеканала "НТА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу донца)

Еще полгода назад Максиму Федашу врачи поставили страшный диагноз — опухоль головного мозга четвертой стадии с метастазами в костном мозге.

За это время мальчик пережил долгий процесс установления диагноза и шесть курсов химиотерапии.

Украинские медики не смогли удалить злокачественную опухоль с помощью хирургического вмешательств и родные Максима обратили за помощью к испанским врачам.

"Провели консультацию с клиникой в Барселоне и они готовы нас принять" - рассказал отец мальчика.

Лечение обойдется семье Максима почти в 207 тысяч евро. Эту сумму им необходимо собрать до 14 сентября. На данный момент удалось собрать лишь 30 тысяч евро.

"В эту сумму входит две химотерапии, операция и три трансплантации костного мозга, которые очень нужны Максиму" - рассказала мама мальчика, и обратилась за помощью к неравнодушным украинцам.