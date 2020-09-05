Украину ждет закрытие школ и возможное повторения итальянской эпидемиологической ситуации



Такое мнение озвучил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин в интервью "Главкому".

Эксперт отметил, что дети являются идеальными распространителями для "китайского вируса", и именно из-за этого нужно будет прекращать учебный процесс в Украине.

"В ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются", – рассказал Александрин.

Также он подчеркнул, что Украина может повторить эпидемиологической сценарий в Италии.

"Я не хочу пугать, просто как инфекционист понимаю: в конце октября – в начале ноября мы получим точно такую ситуацию, которая была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его", – добавил Александрин.

Напомним, сегодня, 5 сентября, в Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с "китайским" вирусом.

Инфекцию подтвердили у 2,8 тыс. человек.

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