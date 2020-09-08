Врач из Ивано-Франковска рассказала, что происходит в местных больницах из-за пандемии китайского вируса

Врач-реаниматолог Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Иванна Дидык рассказала в посте на своей странице в сети Facebook, что в больнице нет мест в реанимационном отделении и не осталось свободных аппаратов ИВЛ.

Она обратилась к людям, которые игнорируют элементарные правила в условиях карантина и легкомысленно относятся к коронавирусу.

"Итак, передаю самый человечный и сочувственный привет всем скептикам, сторонникам теории всемирного заговора и просто неверующим в вирус. Всем, кто носит маски на подбородке, под носом, в кармане или вообще не носит. Всем, кто собирается на громкую свадьбы на двести человек (а как такое действо пропустить) или другое массовое сборище. Всем, кто не понимает, что такое социальная дистанция и антисептик для рук. Так вот. Мест в реанимационном отделении нет. Все аппараты ИВЛ заняты. Думайте, господа. Если не о других, то хотя бы о себе", – написала Дидык.



Стоит отметить, что врач позже удалила свой пост. Сейчас он недоступен по ссылке.

Также ранее сообщалось, что известный врач-инфекционист Виталий Янченко рассказал, когда в Украине ожидается пик заболеваемости на китайский вирус.

По его словам, Украина начинает входить в пик заболеваемости, который прийдется на осень 2020 года. Самая печальная статистика по заболеваемости ждет украинцев через несколько недель.

Напомним, украинцам рассказали, что творится в больницах "красной" зоны.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

Также Politeka писала, что ужесточение карантина: что происходит в маршрутках после нового запрета, фото.