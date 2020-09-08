32-летний Богдан Зверхивский пожертвовал всем, чтобы воспитывать дочь с тяжелым диагнозом

Как сообщает Politeka.net, мужчина рассказал свою шокирующую историю порталу "Zaxid.net". В июне девочке Эмилии исполнилось четыре года, но она никогда не видела и не слышала папу, который самостоятельно растит слепую и глухую девочку с ДЦП - мать ушла из семьи.

При родах малышки в Ивано-Франковске врачам пришлось сделать кесарево сечение. Новорожденную девочку весом чуть больше килограмма поместили в бокс, ведь она появилась на свет на 32-33 неделе беременности. Как оказалось, из-за раннего срока у нее не сформировалась сетчатка глаза, на второй неделе врачи заметили отклонения.

Родители перевезли Эмилию в Киев для лечения в клинике "Охматдет". Столичный офтальмолог диагностировал полную потерю зрения на левом глазу. Пациентке под общим наркозом сделали две операции на правом глазу, надеясь спасти зрение, но безуспешно. Более того, анестезия привела к сильному поражению нервной системы и постоянному напряжению мышц. Врачи развели руками и выписали девочку. Отец продолжил бороться за здоровье дочери и отправился за помощью в Израиль. Местные врачи выявили у Эмилии ДЦП, несколько месяцев спустя оказалось, что ребенок потерял слух.

"Первый год после рождения Мильки был очень тяжелым. Я учился готовить есть, убирать, менять памперсы. Днем, когда я занимался домашней работой, я постоянно носил дочь на руках. Вечером укладывал ее спать", - поделился Богдан.

Мужчина является успешным бизнесменом, однако из-за семейной ситуации ему пришлось пожертвовать карьерным развитием. Сейчас девочка не может ходить и даже сидеть самостоятельно, а потому нуждается в круглосуточном уходе. Она чувствует тепло отца, его запах, дыхание и сердцебиение. Когда его нет рядом, Эмилия тревожится, а ее тело пробирают спазмы.

Вот уже два года Богдан занимается реабилитацией своей кровиночки в Польше, где нашлись хорошие врачи. По словам специалистов, у девочки есть шансы встать на ноги и обрести слух, но они весьма призрачные. Трехнедельное лечение в клинике обходится отцу в 3-5 тысяч долларов, вдобавок каждые полгода нужно заказывать новые ортезы по тысяче долларов за пару. Государство же выплачивает всего 2,2 тысячи гривен.

➖Про віру➖ . Віра,це тоді коли ти співаєш колискову дитині,яка не чує💪 . . ➖Про веру➖ . Вера, это тогда когда ты поешь колыбельную ребенку,который не слышит💪 . . ➖About faith➖ . Faith this when you're singing to the child that cannot hear💪 Gepostet von Bohdan Zverkhivskyy am Samstag, 19. Januar 2019

В феврале польские врачи предложили провести операцию и установить имплант для слуха - все это стоит почти 30 тысяч евро. "Я встаю на свое мужское эго и топлю его в болоте, потому что я иду через себя и прошу денег", – заявил Богдан.

Он разместиил объявление в социальных сетях и за пять дней собрал 250 тысяч гривен. Несмотря на это, большей части суммы еще не хватает. Если есть желание помочь молодому отцу и его особенной дочери, приводим номер карты "Приватбанка": 5363 5423 0729 3663.

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