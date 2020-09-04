Отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр Семенович, высказался о скандале вокруг назначения ему пожизненной государственной стипендии

По словам отца гаранта, инициаторами выступили его коллеги, а не сын.

"С нашего института выдвинули две кандидатуры - меня и еще одного человека. Таких как я - полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского - оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат - вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента?", - заявил Александр Семенович.

Также он подчеркнул, что не нуждается в этой стипендии, поскольку тех денег, которые он сейчас получает, ему достаточно для жизни.

"Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция - что надо награждать людей в высшей школе, это правильно. А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники, и т.д., я отказывался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться (от стипендии - ред.)?", - отметил он.

Напомним, 2 сентября на рассмотрение Кабинета Министров должны были вынести утверждения проекту указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Среди них есть отец президента Александр Зеленский.

Впоследствии стало известно, что этот вопрос сняли с рассмотрения.

Позже, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что список по пожизненных стипендиях, будет расширяться.

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