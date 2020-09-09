Новорожденной украинке необходима срочная операция, родители просят о помощи
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице благотворительной организации "Мама и младенец" в Facebook.
У маленькой Вики после рождения резко ухудшилось самочувствие. Медики диагностировали у девочки инсульт.
"Через критичность ситуации времени ждать нет. Операция нужна срочно, чтобы девочка имела возможность полноценно развиваться дальше. Самое главное сейчас вовремя поддержать Викусю", - говорится в сообщении.
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Для спасения жизни малышки ей срочно необходимо провести нейрохирургическую операцию.
Стоимость расходных материалов для операции составляет 30 000 гривен. Родные девочки не в состоянии собрать такую сумму в короткие сроки. Поэтому они были вынуждены обратится за помощью.
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