Новорожденной украинке необходима срочная операция, родители просят о помощи

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице благотворительной организации "Мама и младенец" в Facebook.

У маленькой Вики после рождения резко ухудшилось самочувствие. Медики диагностировали у девочки инсульт.

"Через критичность ситуации времени ждать нет. Операция нужна срочно, чтобы девочка имела возможность полноценно развиваться дальше. Самое главное сейчас вовремя поддержать Викусю", - говорится в сообщении.

Для спасения жизни малышки ей срочно необходимо провести нейрохирургическую операцию.