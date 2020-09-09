Украинская писательница Лариса Ницой обратилась к украинцам из-за избиения бывшего политзаключенного Кремля Балуха

Владимир Балух, который был освобожден в сентябре 2019 года в рамках большого обмена пленными, был жестоко избит в ночь на 8 сентября. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Украинская писательница Лариса Ницой бурно отреагировала на избиение бывшего политзаключенного Кремля в сети Facebook. При этом она вспомнила, как ее семья долго ждала его освобождения из российской тюрьмы и обратилась к украинцам с эмоциональной речью.

"Его упрятала за решетку московитская власть за то, что в Крыму он не признал оккупации. Вывесил у себя на доме украинский флаг. Конечно, он сел как террорист. Мы считали дни его заключения и мечтали об освобождении.", - написала Ницой.

Писательница добавила, что Владимир Балух сейчас находится в тяжелом состоянии. Ницой призвала украинцев не быть бесхарактерными и мягкотелыми, чтобы в итоге не "расплачивались лучшие сыновья".

"Скажи, мой народ, почему ты такой бесхарактерный? Почему такой мягкотелый? Почему такой инфантильный? Почему все могут хозяйничать в твоем доме, на твоей земле, а тебе вроде и ничего... Почему с тобой, мой народ, можно делать все, что заблагорассудится?.. Почему ты так толерантен к врагам и разным подонкам, народ? Почему ты наконец не откроешь своего рта и не рявкнешь на всю шваль? Почему не замахнешься кулаком и не шлепнешь по столу: "В моем доме - мои правила"", - отметила она.

Кроме того, она добавила, что в мире так сложилось, что многие понимают лишь силу, поэтому нужно становиться сильными и не давать себя в обиду.

"Почему, мой народ, ты не становишься сильным? В этом мире, мой народ, уважают только сильных. Уважают лишь тех, кто умеет рявкать, и переть буром. А о таких слабых, как ты, мой народ, все вытирают ноги. А еще из-за того, что ты слаб - расплачиваются лучшие твои сыновья. Владимир Балух. Состояние очень тяжелое. Помолитесь за него. Чтобы выздоровел", - написала она.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой резко оценила слова Зеленского об окончании сражения на Донбассе.