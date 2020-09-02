Українська письменниця Лариса Ніцой звернулася до школярів і студентів у зв'язку з початком навчального року

У своєму заклику вона нагадала про важливість української мови, закликавши не використовувати російську мову при спілкуванні.

Звернення до молодого покоління вона залишила на особистій сторінці в мережі Facebook.

Вона нагадала, що російська мова буде скрізь, куди б вони не пішли: у маршрутці, в магазині, в кафе і навчальних закладах. Але не варто уподібнюватися російськомовним українцям, краще просити їх говорити українською мовою.

"І знову вересень. І знову ви з'їхалися в міста і містечка на навчання, а міста і містечка зустріли вас російською мовою. Російська буде скрізь: в маршрутці, в магазині, в кафе і навіть у вашому навчальному закладі. Не переходьте на російську! І просіть всіх з вами говорити українською", - призала Ніцой.

Вона також нагадала, що в Конституції і Законі про мову сказано, що мова є засобом створення держави, тому варто забути про російську мову та вживати українську.

"Тобто, якою мовою розмовляєш - ту країну в той момент навколо себе і будуєш. Слова - це цеглинки. А ви - будівельники. розмовляйте українською! Не будьте байдужими! Будьте стійкими до Московського впливу! Розмовляючи українською - будуйте не якусь незрозумілу "країну", не колонію РФ, а Україну!", - закликала письменниця.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой різко оцінила слова Зеленського про закінчення битви на Донбасі.