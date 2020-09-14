Эпидемия, безусловно, изменила жизнь украинцев: на седьмом месяце карантина главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заговорил о новом "вызове"

Речь о появлении в Украине буллинга в отношении тех, кто заразился или кого только подозревают в заражении. Ляшко высказался о проблеме в программе "Мага" на телеканале "112".

Чиновник дал этому явлению название "коронабуллинг".

"Это травля человека из-за того, что он инфицированный или болен коронавирусом, - расшифровал санврач. - В Киеве такого нет, но появляются такие случаи. Если выявили коронавирус у ребенка, то мы весь класс отправляем на самоизоляцию и начинается: почему это произошло, что произвело к этому. Тут нужно объяснять, что это может произойти с каждым, и мы, в первую, очередь, защищаемся от распространения в определенным закрытом обществе".

Напомним, недавно сеть всколыхнула история матери восьмиклассника из Полтавы. Мальчика, не разобравшись в ситуации, затравили в школе из-за обычной аллергии. По словам женщины, в школе заставляют носить маски и пользоваться антисептиком, а от этого у ее ребенка появляется сыпь и сильная отдышка.

"Пришел завуч, настроил детей против сына, сказал, чтобы все от него отошли, потому что он в зоне риска. Мой ребенок вообще испугался. Потом сказал ему дословно:" Иди отсюда ". Как так? Что за буллинг? Ребенок домой пришел в истерике. Дома перемерили температуру. Все в норме — 36,2; 36.4", - возмутилась мать подростка потому, что ее сына не пускают на занятия и, более того, настраивают против него других детей.

Произошедшее активно обсуждают в сети.

Напомним, главного санврача Ляшко вывели на откровенность о жестком карантине весной: "Стыдно ли мне?..."

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