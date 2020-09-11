Главному санврачу Виктору Ляшко не стыдно за жесткий карантин, который был введен в Украине в марте 2020 года

Как передает Politeka.net, об этом он заявил в эфире телеканал Украина 24.

По его словам, на данный момент система здравоохранения Украины не имеет ничего общего с той, которая была в начале пандемии.

Ляшко отметил, что теперь система готова оказать помощь всем зараженным китайским вирусом и тем, кто в ней нуждается.

Более того, главному санврачу не стыдно за жесткий локдаун, который был введен в марте из-за пандемии китайского вируса.

“Март, апрель - мы видим по стране единичные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения никуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры ... Стыдно ли мне? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения”, - добавил Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала.

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В Госстате рассказали, что из-за пандемии в стране было зарегистриовано рекордное количество безработных - свыше 500 тысяч человек.

Снизились зарплаты и поступления в бюджет, а в I квартале 2020 года уровень реального валового внутреннего продукта (ВВП) сократился в Украине на 1,3% в годовом измерении.

Более того, в I квартале текущего года впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий возросла до 41% по сравнению с 27% в I квартале 2019 года.

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