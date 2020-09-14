Украинские пенсионеры, чтобы выжить, вынуждены рыться в мусорных баках в поисках пластика и макулатуры

На пожилую женщину, которая, сгорбившись, тащила тележку с макулатурой, обратил внимание руководитель Объединения отцов-одиночек Украины Александр Мазур. Соответствующие фотографии он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Он рассказал о том, как представители депутатского корпуса отреагировали на его публикацию о старушках, вынужденных продавать овощи ради того, чтобы заработать хоть какие-то копейки к пенсии.

«(Они) комментировали, что это у них такое хобби и они просто не могут сидеть без дела», – пишет Мазур.

«Сегодня у этой бабушки спросил, не хобби ли у нее сбор макулатуры. «Пусть у нашей власти будет такое хобби», – ответила она. Похоже, у людей, которые дорываются к власти, очень быстро мозги жиром заплывают», – резюмировал автор.

Его публикация получила отклик среди читателей, которые не скрывали своего возмущения.

«Давайте поменяем местами зарплату депутата и пенсию! И посмотрим, какое увлечение у кого», «Больно смотреть на такое хобби, очень жаль бабулек. Хотя и сама занимаюсь выращиванием овощей и фруктов для себя, потому что на 2000 грн никак не проживешь. Скоро будут нам учитывать и этот доход, чтобы не повышать пенсии. Стыдно за государство, власть издевается над людьми», «Как это страшно и… больно», «Да... кто выживает, а кто-то на государственные деньги изобилует, еще и неприкосновенность, квартиры, лезут в ту ВР, будто что-то сделать, но все же понимают, что прикрыть свой бизнес!», «Это фото смотреть очень больно. А вживую видеть этих бабушек 😭 то сердце разрывается», «Им бы хоть на месяц два поменяться местами вместе с семьями, и пожить на доход бабушек и в их квартирах», – пишут в комментариях.

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