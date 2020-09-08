Стало известно, сколько жителей Донбасса имеют статус переселенцев, но живут на оккупированной территории и получают пенсию от Украины

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Фактам".

"Точно знаю, что около полумиллиона, давайте смотреть правде в глаза, живут по сей день на неподконтрольных территориях. В основном это пенсионеры. Я их не осуждаю ни в коем случае, поскольку понимаю, что им негде здесь жить, что кто-то никогда не бросит свой дом, свой огород, политый потом, своих родственников", - отметил политик.

Резников отметил, что в этом нет ничего плохого, поскольку "государство должно платить пенсию всем своим пенсионерам, где бы они ни были".

"Кто-то корректно возразит мне: «Дружище, но они эту пенсию заработали». Это абсолютно нормальный подход. Но я сейчас вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезировать. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тысяч живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия", - отметил политик.

Ранее мы сообщали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказался о жителях Донбасса.

Первый президент Украины заявил, что большинство жителей оккупированного Донбасса не хотят возвращаться в состав Украины. Но в то же самое время он добавил, что они не против вернуться в Украину на условиях автономии, чтобы "общаться" с Россией.

Напомним, Кравчук заявил о готовности наладить связь с ОРДЛО.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".