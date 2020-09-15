Невыносимые условия жизни в Крыму все чаще подталкивают жителей полуострова к откровенным признаниям

Так, в Twitter появился очередной крик души от жителя Крыма, который опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Он рассказал, что десятки россиян, которые приехали на ПМЖ давно вернулись в Россию, ведь не смогли заработать в Крыму деньги и также не ожидали, что их коснутся санкции. Кроме того, он отметил, что «Крым уже не тот, что при Украине»

Мужчина провел параллели между Симферополем и Евпаторией. Если в Симферополе делают хоть что-то, то Евпатория за годы аннексии все изменилось в худшую сторону, живописный город буквально разрушается.

«Набережную Терешковой изуродовали, дороги адские… Хвастаться нечем. Евпатория утопает в мусоре, зато плюнуть некуда, попадешь в роскошные авто, из-за пробок передвигаться по Евпатории лучше пешком! Под каждым окном евпаторийцев теперь десятки машин незаконно паркуются, понаехавшие на ПМЖ постоянно вырубают деревья, дышать нечем. Они лезут драться и кричат «Крым наш!»», – описывает автор все, что происходит в городе.

Он с тоской вспомнил о бесплатной воде с Украины, которую крымчане перестали получать после аннексии полуострова. После этого тарифы на воду стали для жителей совсем драконовскими и неподъемными.

А также добавил, что дороги на западе Крыма совсем разбиты, а жизненного пространства для крымчан практически нет.

Он также рассказал, что в местные больницы трудно попасть, ведь талон к врачу практически невозможно достать. Есть правда врачи в частных больницах, но они принимают людей за огромные деньги.

«Дипломы крымских ВУЗов не признают даже в РФ. Нет Сбербанка, Почты России, многих российских банков нет, нет ни одного официального российского оператора в Крыму. Только дилеры. Работы нет совсем! Крым не резиновый!», – резюмировал житель Симферополя.

Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.