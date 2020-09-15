Россию предупредили о невозможности выиграть войну с сегодняшней Украиной

Такое мнение в 2018 году озвучил журналист и общественный деятель Матвей Ганапольский в своем блоге на Эхо Москвы.

Кроме того, он считает, что президент России Владимир Путин сейчас вынашивает планы насчет Беларуси. В частности, он хочет стать главой союзного государства между Россией и Беларусью. Именно этим желанием можно объяснить то, что он не действует агрессивно по отношению к Прибалтике.

"Если он (Владимир Путин - прим.ред.) решится развязать войну против этих балтийских стран, то союзного государства не будет вообще, так как Беларуси "помогут" распрощаться с РФ", - отметил Ганапольский.

Эксперт такде прокомментировал возможное полноценное нападение РФ на Украину.

"Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война, Российской Федерации", – убежден Матвей Ганапольский.

Он объяснил свои выводы тем, что не стоит верить пропагандистким словам о том, что в Украине нет армии. Ганапольский добавил, что полноценная война Украины и России, закончится для РФ самой страшной войной в истории.

"Это будет самая страшная война в истории Российской Федерации. И это, конечно же, будет окончание президентства президента Путина. Вот поэтому войны с Украиной не будет никогда. Если будет – это будет для украинцев последняя сдача крови", – подытожил Ганапольский.

Напомним, Ганапольский раскрыл сущность путинского режима.

Как сообщала Politeka, в СБУ подписали секретный документ, в списке потенциальных жертв Ганапольский и Киселев

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