Матвій Ганапольський висловив усе, що думає про останні події в РФ

Відомий український журналіст, режисер театру та кіно, громадський діяч Матвій Ганапольський розкрив правду про житєлях Російської Федерації

В Татарстані в селі Новотроїцьке російські силовики провели навчання з розгону мітингів. У якості "учасників акції", які нападали на силовиків були дев'ятикласники з місцевої середньої школи. В результаті навчань деякі школярі отримали травми.

Саме цю ситуацію вирішив прокоментувати Матвій Ганапольский в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

"Путіноїди відрізняються від людей відсутністю мозку", - вважає Ганапольський, натякуючи на всіх, хто підтримує Путіна від простих громадян до пропагандистів.

Такий приклад Ганапольський вважає вельми показовим для Російської Федерації. Він навів приклад, коли росіяни показують незліченні реконструкції різноманітних битв Великої Вітчизняної війни, намагаються знову нагадати про перемоги у війні. Журналист назвав все це "апофеозом дурості".

"Це один з апофеозов путіноїдської дурості – привітання начальника в кабінеті з транспарантами і картонними танками... Путиноїд не може жити без дози патріотизму", – заявив журналіст.

Він також зазначив, що категорія таких ось людей настільки зазомбована, тому їх робить щасливими не прекрасна хороша зарплата і пенсія, а головна пропагандистська ідея Путіна і його топ-пропагандистів Володимира Соловйова і Дмитра Кисельова, яка полягає в тому, щоб захопити якомога більше територій інших держав.

Крім того їх зробить неймовірно щасливими перетворення ворогів на ядерний пил.

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