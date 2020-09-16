Журналист Айдер Муждабаев призвал игнорировать россиян для собственного спокойствия

Он отметил, что россияне совершенно без зазрения совести подставляют своих друзей из Украины и чувствуют себя при этом героями. Муждабаев даже вспомнил случай, когда его бывший друг, журналист из России Виталий Рувинский показал своим подписчикам личную переписку с Муждабаевым. При этом он порезал скрины на куски, чтобы выставить Муждабаева в невыгодном свете.

Об этом случае он рассказал на странице в Facebook 2018 года, передает Обозреватель.

"Своим в "русском мире" показал, просто нарезал и опубликовал куски нашей троллинговой переписки в личке Facebook, решив выставить меня и украинцев русофобами, жрущими русских младенцев", - вспомнил Муждабаев.

Он отметил, что Рувинского за этот поступок не осудили "даже вроде приличные коллеги" и с ним спокойно продолжали общаться в России.

После этого примера Муждабаев призвал украинцев быть осторожными со своими друзьями и знакомыми из России, ведь никогда не знаешь, когда они предадут.

"Людям из РФ, любым, — ни слова, ни полслова, ни лично, ни публично, никак. Не может быть с россиянами ни дружбы, ни общения, ничего. Проехали. Понятно, чем и чего ради они сейчас там усиленно занимаются. Надо просто плюнуть и забыть их, уважаемые нормальные люди. Из России — значит на... Вот и весь разговор", - подытожил Муждабаев.

Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.



