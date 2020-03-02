Кілька днів світ із завмиранням серця стежив за подіями в Сирії, де російська авіація, що виступає на боці Башара Асада,  розбомбила конвой з турецькими військовими

Туреччина пообіцяла, що смерть 34 її військових не залишиться безкарною, і Сирія разом з Росією відповідатимуть за скоєне.

Однак журналіст Айдер Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.

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Як відомо, 5 березня турецький президент планує зустрітися в Москві з російським колегою.

«Я не вірю в серйозний конфлікт, тим більше у війну в Сирії між Туреччиною і Росією. Швидше за все, вони, як це вже було неодноразово, домовляться про щось 5 березня, і в результаті все буде на користь Путіна (знову ж - як завжди)», – пише він.

За його словами, турки сильно залежать від росіян в економічному плані. Проте, підкреслює Муждабаєв, вони чомусь зовсім не думають про те, що у Путіна є величезне бажання контролювати Босфор, та й сам Стамбул теж. Однак цей момент треба враховувати і не займатися політичним самообманом.

Эрдоган

Звинувачувати Туреччину в небажанні воювати з Росією нікому, бо ніхто не готовий на відкритий конфлікт з цією державою. А це говорить тільки про одне:

«Путін править світом, і це вже цілком зрозуміло, і так буде поки в світі не з'явиться загальна воля закінчити руський рейх. Тоді це можна зробити за 1-2 роки. Але без загальної волі – ніколи», – пише журналіст.

Що стосується зустрічі в Кремлі 5 березня, то, за даними джерел, московська сторона має намір вимагати від Туреччини узгодження нової карти Ідліба.

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Відомо, що до складу делегації також увійдуть міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр національної оборони Хулуси Акар і президент MIT Хакан Фідан. Троє останніх вилетять в столицю РФ за день до запланованого заходу.

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