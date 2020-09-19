Кому можно не делать ПЦР-тест

В Украине изменились правила прохождения 14-дневной самоизоляции

О том, при каких условиях человек сможет выйти из этого периода досрочно, рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он сообщил, что украинцы смогут самостоятельно сдавать повторные тесты на китайский вирус уже на восьмой день самоизоляции. В случае получения негативного результата человек сможет вернуться к обычной жизни.

«На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание. Почему на восьмой? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде», - пояснил министр.

При этом подчеркивается, что после прохождения 14-дневной самоизоляции украинцам будет необязательно сдавать ПЦР-тест на китайский вирус. Министр подчеркнул, что делать это нужно будет только при наличии симптомов.

Еще одним нововведением стало то, что теперь украинцам не надо будет сдавать тест на вирус перед плановой госпитализацией. Однако речь идет только о случаях, когда у человека нет симптомов острого респираторного заболевания.

Ранее мы сообщали, что 18 сентября во время заседания Госкомиссии по вопросам ТБ и ЧС были утверждены новые ограничения в рамках адаптивного карантина. По словам Олега Немчинова, по решению Государственной комисии в Украине обновили распределение на карантинные зоны.

Так, в красную зону попали Чоп, Бережаны, Салават, Канев, Нежин, а также некоторые районы Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Черниговской областей.

Напомним, Зеленский подписал неожиданный закон, что будет с выборами: "больше не нужно...".

Как сообщала Politeka, украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней...".

Также Politeka писала, что правила работы садиков и школ срочно изменили, Степанов обратился к украинцам.