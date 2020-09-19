Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, который коснется всех кандидатов на местных выборах

Как сообщает Politeka.net, документ опубликовали на официальном сайте Верховной Рады. На ближайшие выборы, которые должны состояться 25 октября, политикам придется регистроваться по новым правилам.

Закон №884-IX внес изменения в 222 статью Избирательного кодекса и упразднил требование предоставлять справку об отсутсвии или наличии судимости для потенциальных депутатов местных советов. Кандидатам больше не нужно подавать соответствующие справки, а только указывать, привлекались ли они к ответственности, в автобиографиях.

Стоит отметить, что с такой инициативой выступили народные депутаты от фракции "Голос" Роман Лозинский и Владимир Цабаль.

Ранее представитель Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что жители регионов, попавших в "красную" зону эпидемической опасности тоже смогут проголосовать. По его словам, у ЦИК пока нет информации о возможном переносе или отмене местных выборов на территории всей Украины или в ее отдельных областях из-за карантина. В то же время, запланированное голосование теоретически может сорваться, если центральные власти введут чрезвычайное положение.

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