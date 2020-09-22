Жительница Тернополя Леся Любарская в свои 50 лет покоряет подиумы и сердца мужчин

Она рассказала в интервью для Т1 Новини, что в этом возрасте жизнь только начинается и с радостью рассказывает, как правильно наслаждаться жизню. Женщина уже даже успела поучаствовать в конкурсе "Красота элегантного возраста" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Женщина призналась, что ежедневно делает упражнение перед зеркалом, создавая себе настроение, в этом состоит ее секрет молодости. 

Леся Любарская похвасталась, что не боится экспериментировать и создавать новые образы, поэтому в ее гардеробе большинство нарядов сшиты по ее собственным эскизам. В гардеробе у нее висят десятки платьев и костюмов от вышиванок до вечерних нарядов с блестящими и ажурными вставками. 

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Она также рассказала, что конкурс красоты для нее не стал таким сложным, как она думала изначально, так как она каждый день создает перед зеркалом себе настроение и образ для окружающих.  Она уверена, что женщина элегантна и прекрасна в любом возрасте.

Несмотря на любовь к нарядам и ярким образом у женщины хватает времени и на приготовление кулинарных шедевров. Она отлично готовит, а этим летом даже попробовала новый рецепт консервации алыча и кабачков. 

Леся Любарская развеяла мнение о себе, когда люди считают, что у нее жизнь – сплошной праздник. Женщина отметила, что у нее тоже есть сложности, есть возрастные болезни и многие другие проблемы, но высокий уровень позитива помогает ей не впасть в депрессию.

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