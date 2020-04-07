Популярний інтернет-персонаж Валерія Лук'янова, яка прославилася своєю зовнішністю, що нагадує ляльку Барбі, показала, як виглядає без макіяжу

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На знімку видно, як 34-річна зірка насправді відрізняється від свого образу, який вона роками просувала.

Як відомо, Валерія Лук'янова стала інтернет-сенсацією в 2012 році, коли про неї написали в західній пресі. Хоча до цього дівчина брала участь в українських конкурсах краси. Вона прославилася завдяки незвичайному епатажному макіяжу, який вона робила для виходу в люди.

Варто відзначити, що з роками Лук'янова стала набагато природніше. Вона більше не робить собі яскраві стрілки, рідше вставляє лінзи, але її образ в результаті став ще більше схожим на класичну Барбі.

Додамо, що останнім часом Лук'янова часто ділиться фото без макіяжу, показуючи, яка вона насправді. Обличчя дівчини виглядає дуже свіжо, шанувальники не помітили зморшок і пігментних плям на обличчі зірки. До речі, зірка соцмереж активно займається спортом, тому в її Інстаграмі багато фотографій зі спортзалу. Вона досі заперечує, що зверталася до пластичних хірургів, заявляючи, що її зовнішність - результат ментальних практик.

«Ви так сильно і добре змінилися за останні кілька років», «Красива жінка», «Леруся, красуня - подорослішала. Стала ще красивіше!», «Неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

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