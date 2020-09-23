Жена актёра Антина Мухарского Елизавета Бельская предложила штрафовать за использования русского языка
Как передает Politeka.net, с таким предложением б этом она заявила на своей странице в Facebook, дословно без перевода:
"Мы так легко согласились носить маски. Потому что хотим быть здоровыми и боимся штрафов. Почему бы так же быстро не внедрить обязательность украинского языка?", - задается вопросом женщина
Она провела аналогию с карантином и предложила похожее наказание за неиспользование украинского языка.
Дан Балан взорвал сеть ярким видео, Кароль оказалась не у дел: "Как так вышло, что у вас с Тиной..."
Судьба "Сватов" без Митяя и Артемьевой окончательно решилась, в Квартал 95 сообщили: "Новый сезон..."
Каменских без трусов и в полупрозрачном костюме опозорилась видом в Одессе: "Ох, Настюха..."
Ситуация с карантином резко ухудшилась, срочное предупреждение Минздрава: что ждет украинцев
"Как и с масками – всюду, кроме дома и заведений питания. Штраф за отсутствие маски составляет 17 000 грн. За неупотребление украинского предлагаю более лояльные условия. Три нарушения – по 10 000 грн, а на четвертое – лишение гражданства", - предложила Бельская.
По ее словам, такой шаг позволит Украине "за полгода стать здоровой нацией".
Ранее мы сообщали, что писательница Лариса Ницой назвала украинцев, не желающих говорить по-украински, "бездельниками", которые вместо того, чтобы выучить язык своей страны, продолжают рассказывать об исторической справедливости.
"Русский язык пусть доминирует в России, в Украине должен доминировать украинский язык. Точка", – отметила Ницой.
Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.
Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.
Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.