ЧП с российским истребителем Су-35С показало небоеспособность российской авиации

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.

Отметим, что причиной крушения военного самолета Су-30 в Тверской области (РФ) 22 сентября стала ошибочная атака со стороны экипажа Су-35.

"Этот позор российской авиации войдет в мировую историю! Впервые в 21-м веке в России произошло не имеющее аналогов событие - 22 сентября новейший российский истребитель Су-35С ВКС РФ во время учебного воздушного боя сбил... другой российский истребитель Су-30М2! Казалось, в современной авиации это невозможно, но российские пилоты доказали - они способны превзойти невозможное!", - отметил журналист.

По его словам, такой инцидент просто не укладывается в голове.