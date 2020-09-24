ЧП с российским истребителем Су-35С показало небоеспособность российской авиации
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.
Отметим, что причиной крушения военного самолета Су-30 в Тверской области (РФ) 22 сентября стала ошибочная атака со стороны экипажа Су-35.
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Также мы сообщали, что во время российских военных учений "Кавказ-2020" произошел очередной казус - вспыхнул пожар, в результате которого была уничтожена техника. Видео с "неудачей" российских военных попало в сеть.
На опубликованных кадрах российские солдаты в панике пытаются на тросах буксировать от основной группировки техники военную машину, охваченную огнем.
Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.
Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.