ЧП с российским истребителем  Су-35С показало небоеспособность российской авиации

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.

Отметим, что причиной крушения военного самолета Су-30 в Тверской области (РФ) 22 сентября стала ошибочная атака со стороны экипажа Су-35.

"Этот позор российской авиации войдет в мировую историю! Впервые в 21-м веке в России произошло не имеющее аналогов событие - 22 сентября новейший российский истребитель Су-35С ВКС РФ во время учебного воздушного боя сбил... другой российский истребитель Су-30М2! Казалось, в современной авиации это невозможно, но российские пилоты доказали - они способны превзойти невозможное!", - отметил журналист.
По его словам, такой инцидент просто не укладывается в голове.
 
"Не исключено, что пилот мог быть пьян, иначе как такое можно было натворить? Был сбит вот этот Су-30М2 из состава 3-го полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который угрожает нашим восточным границам.
 
Также он отметил, что реальная боеспособность российской авиации, как видно, не высока и гораздо ниже хвалебных рапортов.
 

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На опубликованных кадрах российские солдаты в панике пытаются на тросах буксировать от основной группировки техники военную машину, охваченную огнем.

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