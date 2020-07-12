В аннексированном Крыму российские военные отработали поиск и уничтожение условного врага

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Известно, что в учениях брали участие самолеты, беспилотники и экипажи трех кораблей Черноморского флота России.

Согласно сценарию, беспилотники «Форпост» и «Орлан», проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировал корабли флота. После этого, бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ нанесли бомбовой удар по морским целям с выполнением условного бомбометания.

Также в ходе обучения летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.

Ранее мы сообщали, что флот НАТО вошел в акваторию Черного моря. Корабли Североатлантического альянса примут участие в нескольких учениях, в частности в украинско-американских учениях «Си Бриз» и будет находиться в черноморских водах до 29 июля.

Ранее мы писали, что Россия перебрасывает дополнительные силы на границу с Украиной и может резко перейти к вторжению.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.

"Не верьте сказкам о добром северном соседе! Мы должны быть морально, экономически и военно всегда готовы к любому развороту событий. Должны исчезнуть ложные сомнения, что РФ успокоится и смирится с существованием независимой и свободной Украины", - заявил представитель ВСУ.

Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.

Как сообщала Politeka, Путин объявил срочную мобилизацию, что грозит Украине.

Также Politeka писала, что в РФ твердо решили избавиться от Путина, бывший разведчик КГБ озвучил сценарий.