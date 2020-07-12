В аннексированном Крыму российские военные отработали поиск и уничтожение условного врага
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Известно, что в учениях брали участие самолеты, беспилотники и экипажи трех кораблей Черноморского флота России.
Согласно сценарию, беспилотники «Форпост» и «Орлан», проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировал корабли флота. После этого, бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ нанесли бомбовой удар по морским целям с выполнением условного бомбометания.
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Также в ходе обучения летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.
Ранее мы сообщали, что флот НАТО вошел в акваторию Черного моря. Корабли Североатлантического альянса примут участие в нескольких учениях, в частности в украинско-американских учениях «Си Бриз» и будет находиться в черноморских водах до 29 июля.
Ранее мы писали, что Россия перебрасывает дополнительные силы на границу с Украиной и может резко перейти к вторжению.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.
"Не верьте сказкам о добром северном соседе! Мы должны быть морально, экономически и военно всегда готовы к любому развороту событий. Должны исчезнуть ложные сомнения, что РФ успокоится и смирится с существованием независимой и свободной Украины", - заявил представитель ВСУ.
Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.
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