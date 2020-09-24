Женщина из Сербии уже 60 лет ухаживает за своим сыном с ДЦП

Как передает Politeka.net, невероятную историю показали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Олга и Предраг живут в отдаленном селе, где нет асфальтированных улиц. Сразу после рождения ребенка, муж бросил Ольгу и она осталась на руках с больным Предрагом.

Хоть соцслужбы и предлагали ей помощь, но женщина отказалась от них, и уже на протяжении 60 лет продолжает носить сына на спине.

Предраг в свои 60 лет выполняет несложную работу. Он научился строгать красивые поделки из дерева. Ему нравится создавать что-то необычное и чувствовать себя хоть немного нужным обществу.

В сети просто восхищены таким поступком Олги.

"Молча носит сына! Не жалуется! А власти только могут отобрать куда-то сдать детей, инвалидов, это быстро ! А чтоб помочь семье, и сохранить ее нет! Но мир не без добрых людей, их много! Помоги господи", "Мама с большой буквы!! А люди всегда видят зло...и помочь тяжело. .только болтать ...Бог дал силы этой женщине! Пусть благословит!!", "Бедная женщина , пока она жива, будет жить и сын, только настоящая мать ,способна на такое.

Мама 60 лет носит сына на спине Эта история поражает силой человеческой жестокости и еще большей силой материнской любви Gepostet von Комсомольская правда am Samstag, 6. Juni 2020

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