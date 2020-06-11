Украинка родила шестнадцатого ребенка, мать-героиню из города Сарны Ровенской области уже выписали из больницы
В Управлении здравоохранения Ровенской облгосадминистрации сообщили, что мама Мария и сыночек чувствуют себя хорошо.
Также в сети опубликовали фото счастливой многодетной матери.
Отмечается, что вес мальчика составляет 4 кг 100 граммов, а рост - 55 см.
Роды прошли 7 июня, а выписали маму с мальчиком домой во вторник, 9 июня.
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Марии подарили набор предметов ухода от благотворителей, которые передали презент Ровенскому областному перинатальному центру.
Всего у Марии 12 сыновей и 4 дочки.
«Сильная женщина, уважаю», - комментируют сообщение ровенского управления здравоохранения в сети.
К слову, в Ровенской области Мария далеко не единственная мать-героиня. Так, год назад жительница региона родила 19 ребенка. Мамой-рекордсменкой стала 45-летняя Светлана Ковалевич из села Глинное. У нее уже 11 девочек и 8 мальчиков. При этом пара предполагает, что новорожденный Назар – не последний их ребенок.
Стоит отметить, что это село вообще держит первенство в Европе по рождаемости. Тут живут 56 матерей-героинь, а в большинстве семей – по десять детей.
Напомним, как выглядит женщина, которая смогла родить 69 детей: фото рекордсменки.
Как сообщала Рoliteka, врачи не пустили родителей к тяжело больному ребенку в Киеве: "уходил в одиночестве и звал маму".
Также Рoliteka писала, что украинок заставят доплачивать за роды, глава Минздрава поразил беспощадным решением: "такова жизнь".